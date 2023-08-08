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الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عملها خلال اسبوع

08 آب / أغسطس 2023 01:10

الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عملها خلال اسبوع
الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عملها خلال اسبوع

غزة-وكالة الراي 
أصدرت دائرة المعلومات التجارية التابعة للإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عمل حركة المعابر من 1 أغسطس حتى 7 اغسطس 2023.

وقالت الدائرة في بيان لها :"  إنه تم خلال الاسبوع استيراد 2863 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري"

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1786 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، 1077 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 113 شاحنة محملة بحديد الخردة والنحاس والتوت وملابس وشيبس وخضار عبر معبري كرم أبو سالم.

وبين التقرير أنه تم إدخال 251 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام خلال الفترة المذكورة.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 14,932 جرام من الذهب والمجوهرات، وكمية الذهب الوارد من الضفة بلغت 13,146 جرام.
 

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