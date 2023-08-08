التعليم العالي يجتمع مع واضعي أسئلة الامتحان التطبيقي الشامل 2023

غزة-وكالة الراي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي لقاء مع واضعي أسئلة الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2023 لتعريفهم بأنواع المهارات التي يجب تضمينها في الامتحان واطلاعهم على آخر المستجدات والإرشادات اللازم اتباعها اثناء وضع الأسئلة.

وحضر اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بغزة م. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني، ود. عبد الحميد اليعقوبي مدير دائرة الامتحانات في التعليم العالي، وأ. محمد بركات مدير التصديقات، وأ. تيسير خضير مدير الكليات، بالإضافة إلى واضعي الأسئلة الذين تم ترشيحهم من قبل كلياتهم.

واستعرض جبر الجوانب التطويرية التي جرت على الامتحان الشامل خلال الأعوام السابقة في الجانب النظري والعملي وأن الوزارة تعمل على تطوير هذه الجوانب خلال هذه الدورة، ووضعت لمسات تطويرية في بنائية الاختبار من حيث المفردات والمهارات الفردية والمركبة وحل المشكلات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعليمات الخاصة بمختلف الإجراءات المتعلقة بالامتحان التطبيقي الشامل والتي تشمل الأسئلة وعددها، وطبيعتها وآلية وضعها، ونسبة النظري إلى العملي، وتوزيع الدرجات.

