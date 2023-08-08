الطاقة تتحدث لـ" الرأي" عن آخر تطورات ملف الكهرباء ومنحة الـ50 شيقل

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي

كشف سلطة الطاقة الفلسطينية في غزة عن آخر تطورات ملف أزمة الكهرباء، والجهود التي تبذل للتخفيف من حدة هذه الأزمة على كافة الأصعدة.

وأوضح رئيس سلطة الطاقة بغزة جلال إسماعيل لوكالة " الرأي" مساء اليوم الثلاثاء، أن تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز من المتوقع أن يتم تنفيذه مع بداية عام 2026، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، كمرحلة أولى ضمن مشروع توسعة الشركة والتي من المتوقع أن تصل قدرتها الكاملة في هذا العام إلى 300 ميغاوات، وذلك إضافة تربينة "بلوك" جديد، سيعمل على تزويد الشركة بـ 160 ميغاوات، إلى جانب 140 ميغاوات القديمة.

وأضاف إسماعيل أن شركة توزيع الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الخطوط حتى تستقبل الطاقة المفترض تزويد غزة بها خلال عام 2026 وهي من متطلبات المانحين، منوهًا إلى وجود مخطط لإنتاج الكهرباء من النفايات.

وتوقع إسماعيل م الانتهاء من مشروع الطاقة المتجددة ع نهاية العام الجاري الذي من المفترض أن يزود شركة التوليد بـ 2 ميغاوات، بداية العام المقبل، مؤكداً أن هناك توجه قوي لدى سلطة الطاقة لتوسيع الاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن وفدًا من شركة الكهرباء متواجد حالياً في القاهرة من أجل استكمال المباحثات بشأن إعادة تشغيل الخطوط المصرية الممتدة لقطاع غزة، متوقعا بأن يتم تشغيلها مع بداية العام القادم بقدرة 40 ميغاوات، إذا تم الموافقة المصرية للبدء بالعمل على بناء وتطوير الشبكة المصرية التي تضررت بفعل الأحداث في سيناء، والتي من الممكن أن يستغرق العمل بها لأربعة أشهر.

واعتبر إسماعيل أن الأمور في الأيام القادمة ومع قرب انتهاء فصل الصيف مبشرة بشأن تحسن جدول الكهرباء، خاصة بعد تشغيل المولد الرابع برعاية قطرية حتى الخامس من الشهر المقبل.

وأضاف أن مرحلة العدادات الذكية مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب منّا توفير موارد كبيرة حتى نؤهل الشبكة كي تستوعب هذه الطاقة، ويوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير وهي خدمة اختيارية للمواطنين وليست إجبارية.

وأوضح إسماعيل أن مشروع 161 توقف بشكل كلي بسبب عرقلة الاحتلال له بالرغم محاولة القطريين الضغط عليهم لاستكمال المشروع، ما أدى إلى التوجه نحو مشروع تشغيل المحطة بالغاز.

مستفيدي الشؤون

وأكد إسماعيل أن كل مواطن يستفيد من" الشؤون الاجتماعية" ومسجل لدى وزارة التنمية الاجتماعية، يمكنه الاستفادة من المنحة الحكومية التي تقدر بـ 50 شيقل، بشكل شهري، مبيناً أنه سيتم النظر بعد ذلك في إمكانية عدم خصم نسبة من المستحقات المتراكمة إن وجدت من ذات المبلغ.

وذكر أن كل مواطن مسجل ومعتمد لدى كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية عليه المسارعة إلى التسجيل الإلكتروني عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه سابقاً، حتى يتسنى له الاستفادة من منحة الـ 50 شيقل، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات الإدارية والفنية، والتي تتعلق بتركيب عداد ذكي وبشكل مجاني للمستفيد.

وبين إسماعيل أنه هناك توجه من قبل جهات الاختصاص لتجميد خصم المديونيات القديمة على المواطنين في قطاع غزة خلال تعبئتهم لكروت الكهرباء.