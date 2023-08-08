المالية تتابع سير العمل في المعابر التجارية

غزة - وكالة الرأي

تابع الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتدقيق بوزارة المالية أ. منذر السقا، ومدير عام الجمارك والمكوس أ. محمود العقاد، سير العمل في المعابر التجارية.

وكان باستقبالهما مدراء دوائر الجمارك والرقابة والتدقيق في المعابر.

وأكد السقا أن وزارة المالية تعمل وفق خطة عمل لتجويد وتحسين الخدمات وتسريع وتسهيل الإجراءات في المعابر وتعزيز الإيرادات العامة، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات العمل بالمعابر، لتسريع إنجاز المعاملات وإتمام الإجراءات الجمركية وفق القانون.

ودعا العقاد إلى ضرورة تحسين بيئة العمل في المعابر، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية لمساعدة الموظفين، مثمنا جهودهم في تجويد الخدمات الحكومية للتجار والمكلفين والمسافرين.