وزارة الاقتصاد تصدر تقرير إنجازاتها خلال شهر يوليو المنصرم

غزة- وكالة الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها عن شهر يوليو الماضي.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة وإداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها لخدمة أبناء شعبها، وواصلت كذلك مراقبة المحلات التجارية والأسواق والمولات والمراكز التجارية من خلال جولات مكثفة صباحية ومسائية، وعملت على المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة ومحطات الوقود والغاز.

الإدارة العامة لحماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك ومن خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 244 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 2437 منشأة ونقطة بيع، ومعايرة ودمغ 174 ميزاناً ومكيالاً، وسحب 246 عينة للفحص المخبري للمنتجات المستوردة ومحلية الصنع، وتحرير 486 محضر ضبط و 328 محضر اتلاف لمواد غذائية غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية وغير صالحة للاستخدام الادمي، ومتابعة وتعديل 47 بطاقة بيان، وتنظيم جولات لحصر المخزون السلعي.

وكثفت طواقم الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على المحلات التجارية والأسواق والمخابز ومصانع الحلويات والمطاعم، للتأكد من الشروط الصحية وجودة المنتجات للحفاظ على أمن وصحة المواطنين.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر



وأشار التقرير الى أن الإدارة العامة للتجارة والمعابر ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقمها التفتيشية في المعابر التجارية بتحرير 646 محضر ضبط وتحفظ، فيما بلغ عدد الشاحنات الواردة من السلع والبضائع 11,234 شاحنة، وعدد الشاحنات الصادرة 406 شاحنة.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم بلغ 22 يوم، وأيام الاغلاق 9 يوم، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 12 يوم والاغلاق 19 يوم.

وبين التقرير أنه تم إيداع طلبات 126 علامة تجارية جديدة، وكانت التغيرات على العلامات التجارية 103 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتم نشر 17 علامة تجارية، وتجديد 81 علامة تجارية.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 131,755 متر مكعب، واعداد تقارير فنية للمقالع والمشاريع والمناسيب مع الجهات ذات الاختصاص، لافتاً الي أن الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية تقوم بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.



وبين التقرير أن عدد المقالع العاملة في جميع محافظات قطاع غزة بلغ 25 مقلع.

الإدارة العامة للصناعة



وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر يونيو بإصدار 6 رخص اقامة للمنشأت الصناعية، ومنح 26 رخصة تشغيل، وتنظيم 250 زيارة لمصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة تم خلالها تحرير العديد من محاضر الضبط والتحفظ، وزيارة عدد من المشاريع الصغير بغرض المتابعة والتفتيش للتأكد من الالتزام بكافة الشروط والإجراءات الصحية والازمة للعمل وتقديم التسهيلات لعمل المشاريع الصغيرة.

وقامت دائرة التنمية الصناعية بالإدارة بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز ومصانع الحلويات ومحطات تعبئة وتوزيع الغاز، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم انتاجها، ومدى الالتزام بالإجراءات والشروط الصحية اللازمة للعمل.

الإدارة العامة للشركات

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للشركات أنجزت 1177 معاملة خلال شهر يوليو الماضي وسجلت 30 سجل فردي، و29 سجل شركات، وتم تنفيذ 131 زيارة ميدانية للشركات والمحلات التجارية، وحضور جمعيات عمومية (شركات مساهمة وغير ربحية) لعدد 3 شركات، وتم تصويب الوضع القانوني للشركات والمحلات التجارية التي تعمل في مجال الصرافة ومؤسسات الإقراض والتمويل، وتسجيل محلات صرافة عدد 2 وتجديد تراخيص لــ 4 محلات صرافة.

وبين التقرير أن 1455 مواطناً راجعوا الإدارة خلال الشهر، وتم توجيه 103 إخطاراً لعدد من الشركات لتصويب أوضاعها القانونية والإدارية.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة



ولفت التقرير الى أن الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التي تم دمغها وفحصها بلغت 227,787.6 جرام، وتم تنفيذ 173 زيارة محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصانع ذهب.

وحدة الشؤون القانونية

وبين التقرير أنه تم إحالة 167 قضية للنيابة العامة، بشأن أشخاص قاموا بإرتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لـ 157 قضية.

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة



عملت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة على التغطية الإعلامية لأنشطة الوزارة والإدارات والهيئات والوحدات ونشر 31 مادة صحفية وتقرير اعلامي، وتصميم 35 انفوجرافيك، وإعداد برامج وحلقات تلفزيونية، والتنسيق مع عشرات الوسائل الإعلامية والنشطاء لإعداد مواد إعلامية حول الوزارة ، والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.

الإدارة العامة للدراسات والتخطيط

وبين التقرير أن الإدارة العامة للدراسات والتطوير والتنمية الاقتصادية اعدت 8 تقارير اقتصادية بالإضافة لإصدار النشرة الاقتصادية الاسبوعية رقم 84، وكذلك المشاركة في 10 لجان.

وحدة التنسيق مع القطاع الخاص

شاركت وحدة التنسيق مع القطاع الخاص في 4 لقاءات لوكيل الوزارة مع رؤساء الغرف التجارية والاتحادات الصناعية، وحضور 6 اجتماعات مع الغرف التجارية الاتحادات الصناعية