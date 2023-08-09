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الداخلية: شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال يوليو

09 آب / أغسطس 2023 11:02

الداخلية: شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال يوليو
الداخلية: شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال يوليو

غزة- وكالة الرأي:

قالت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية - الشق المدني إنها سلمت "1342" معاملة للزوار الأجانب والمغتربين خلال يوليو.  

وأوضحت في تقريرها أنها أنجزت مركزياً 671 معاملة توزعت كالتالي: (طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر فلسطيني، موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى معاملة تنوعت بين طلب تجديد اقامة سنوية 6 شهور- طلب تسجيل دخول متأخر- إقامة متأخر - طلب تصريح اقامة مؤقتة -إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج، وإفادة تنوعت ما بين إقامة-عدم إقامة - عدم ممانعة لدخول فلسطيني– إثبات حالة وجود- إثبات وصول (رفح2-رفح- بيت حانون) - إثبات مغـادرة - إثبات إرجــاع (رفح- بيت حانون). 

وأشار التقرير إلى أن دوائر شؤون الإقامات والمغتربين بالمديريات الخمس أصدرت 671 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت كالتالي: (طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر  فلسطيني، موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى معاملة تنوعت بين طلب تجديد اقامة سنوية 6 شهور- طلب تسجيل دخول متأخر- إقامة متأخر - طلب تصريح اقامة مؤقتة  -إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ، و إفادة تنوعت ما بين إقامة-عدم إقامة - عدم ممانعة لدخول فلسطيني– إثبات حالة وجود-  إثبات وصول (رفح2-رفح- بيت حانون) - إثبات مغـادرة - إثبات إرجــاع(رفح- بيت حانون).

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