الداخلية: شؤون الأجانب والمغتربين تُصدر أكثر من ألف معاملة خلال يوليو

غزة- وكالة الرأي:

قالت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية - الشق المدني إنها سلمت "1342" معاملة للزوار الأجانب والمغتربين خلال يوليو.

وأوضحت في تقريرها أنها أنجزت مركزياً 671 معاملة توزعت كالتالي: (طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر فلسطيني، موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى معاملة تنوعت بين طلب تجديد اقامة سنوية 6 شهور- طلب تسجيل دخول متأخر- إقامة متأخر - طلب تصريح اقامة مؤقتة -إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج، وإفادة تنوعت ما بين إقامة-عدم إقامة - عدم ممانعة لدخول فلسطيني– إثبات حالة وجود- إثبات وصول (رفح2-رفح- بيت حانون) - إثبات مغـادرة - إثبات إرجــاع (رفح- بيت حانون).

وأشار التقرير إلى أن دوائر شؤون الإقامات والمغتربين بالمديريات الخمس أصدرت 671 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت كالتالي: (طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر فلسطيني، موافقة إذن دخول متعدد السفر، بالإضافة إلى معاملة تنوعت بين طلب تجديد اقامة سنوية 6 شهور- طلب تسجيل دخول متأخر- إقامة متأخر - طلب تصريح اقامة مؤقتة -إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ، و إفادة تنوعت ما بين إقامة-عدم إقامة - عدم ممانعة لدخول فلسطيني– إثبات حالة وجود- إثبات وصول (رفح2-رفح- بيت حانون) - إثبات مغـادرة - إثبات إرجــاع(رفح- بيت حانون).