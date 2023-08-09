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وزارة العدل ودار القرآن تعززان التعاون المشترك لإصلاح وتأهيل النزلاء

09 آب / أغسطس 2023 11:11

وزارة العدل ودار القرآن تعززان التعاون المشترك لإصلاح وتأهيل النزلاء
وزارة العدل ودار القرآن تعززان التعاون المشترك لإصلاح وتأهيل النزلاء

غزة- وكالة الرأي

زار وفد من وزارة العدل دار القرآن الكريم والسنة، لتعزيز التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الديني والتربوي للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وأهم البرامج التي تقدمها للنزلاء بمراكز التوقيف التابعة لمراكز الشرطة في المحافظات.

وأكد أ. فادي عبد الباري مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن ورئيس لجنة التفتيش على السجون، تعاون الدار التام في إصلاح وتأهيل النزلاء إيمانياً وتربوياً من خلال تحويل جزء من البرامج المعدة لخدمة النزلاء لخدمة النزلاء في مراكز التوقيف.

بدوره، رحب الدكتور محمود الشوبكي مدير دائرة القراءات والتفسير، ومدير مشروع من الظلمات الى النور في مراكز الإصلاح والتأهيل الذي أكد على أهمية تعزيز التعاون المشترك، والعمل على طرح عدة برامج تخدم قطاع العدالة وتعمل إرساء مبادئ الحكم الرشيد.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تولي اهتمام بالغ في متابعة بيئة النزلاء المقيمون بمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من خلال متابعتها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في توفير بيئة تعليمية وصحية مناسبة للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف.

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