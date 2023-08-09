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وزارة التنمية تعقد لقاءً تحضيريًا للمشاركين في البازار الخيري

09 آب / أغسطس 2023 11:42

وزارة التنمية الاجتماعية تعقد لقاءً تحضيريًا للمشاركين في البازار الخيري
وزارة التنمية الاجتماعية تعقد لقاءً تحضيريًا للمشاركين في البازار الخيري

غزة- وكالة الرأي:

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية  لقاءً تحضيريًا للمشاركين في البازار الخيري، الذي سيقام في سبتمبر المقبل.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة التحضيرية للبازار الخيري أسامة شرف، وأعضاء اللجنة، وعدد من المشاركين من المؤسسات الخيرية وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال اللقاء، قدم رئيس اللجنة التحضيرية أسامة شرف، شرحًا تفصيليًا لفكرة تنفيذ البازار الخيري، والذي سيمثل نشاطًا مركزيًا لإحياء فعاليات اليوم الدولي للعمل الخيري.

و أوضح أن نجاح هذا النشاط لا يكون إلا بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة المشاركين بالبازار من حيث جودة المنتج وطريقة عرضه والمساهمة في الترويج الإعلامي له من خلال المنصات الإعلامية المختلفة.

كما فتح النقاش والحوار للاستماع إلى مداخلات المشاركين بالبازار لما لديهم من خبرات سابقة بالمشاركة في بازارات خيرية للاستفادة من تجاربهم من أجل اخراج البازار بصورة تليق بالقائمين عليه والمشاركين فيه.

وفي إطار متصل، أكد عضو اللجنة التحضيرية عماد خلف، أن الخطة الإعلامية بالتنسيق مع الإعلام الحكومي والاذاعات والفضائيات قيد التنفيذ وسيتم تحديد عدد من المشاركين للمشاركة في اللقاءات والبرامج الإعلامية، وقد دعا خلف المشاركين بضرورة مشاركتنا في عرض برومو للمنتج أو للخدمات الأخرى داخل الجمعيات لامكانية عرضها على الشاشة خلال البازار الخيري كوسيلة من وسائل الترويج للخدمات والمنتجات.

من الجدير بالذكر بأن البازار الخيري سيقام في يومي 12 و 13 سبتمبر القادم من الساعة العاشرة حتى الساعة الثامنة مساءً، في قاعة معهد الأمل للأيتام.

وزارة التنمية الاجتماعية تعقد لقاءً تحضيريًا للمشاركين في البازار الخيري 363441543_680773867410085_967495633774462044_n 366707544_680774394076699_3176342961554809902_n 363452939_680774730743332_6547191717207302873_n
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