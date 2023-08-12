وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
عاجل |
12 آب / أغسطس 2023 09:26
غزة-وكالة الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية " الخضروات واللحوم " اليوم السبت الموافق 12.8.2023 وفقا لوزارة الزراعة على النحو التالي :
جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها
13:15المباحث العامة تكشف عن شكوى زائفة بسرقة مصاغ ومبلغ مالي
10:0313 أسيراً يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الاداري
12:02الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم العروب شمال الخليل
10:29كيفية الخروج من حساب فيس بوك على جميع الأجهزة بضغطة واحدة
10:15بحرية الاحتلال تعتقل صيادين في بحر شمال القطاع
ممتاز
جيد ومقبول
غير مقبول
جميع الحقوق محفوظة لوكالة الرأي الفلسطينية - 2015