وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة " تنظم ورشة حوارية لبحث جهوزية استقبال موسم الزيتون للعام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ظهر بمقطع رائج .. الشرطة تُوقف شخصًا اعتدى على شابين وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يعلن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مجلس شبابي للهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل مجموعتين كشفيتين بتل أم عامر الأثري وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تتسلم (5) أسطوانات إطفاء حريق تبرعت بها "شركة الغصين"
أخبار » الأخبار الحكومية

كمرحلة تجريبية

"الصحة" تطبق مشروع ترميز المباني بمستشفى الهلال الاماراتي

13 آب / أغسطس 2023 09:56

"الصحة" تطبق مشروع ترميز المباني بمستشفى الهلال الاماراتي

غزة-وكالة الرأي 

عمدت الإدارة العامة للشؤون الادارية على تطوير المنظومة الصحية وتجويد الخدمات الفندقية المقدمة والارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية من خلال البدء في تطبيق مشروع ترميز المستشفيات باختيار مستشفى الهلال الاماراتي كعينة تجريبية لوضع اللافتات المعتمدة على منهجية التسمية والترقيم وتصنيف الاقسام والغرف وصولا لتوحيد قواعد البيانات لجميع المرافق الصحية عبر البرنامج المحوسب الجديد.

واوضح أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية أن مشروع ترميز المباني يتضمن تحويل الاوصاف اللفظية الى رموز رقمية وحرفية وفق تصنيف متفق عليه يربط اجزاء الوزارة مع بعضها البعض من خلال ربط برنامج العهدة والمخازن والبرامج التشغيلية وبرنامج التخطيط ورسم السياسات والتحليل الاحصائي والوبائي ووحدة المريض وإدارة الأَسِرة وذلك ضمن سياسة واستراتيجية الوزارة لتطوير الخدمات الصحية.

وأشار حماد إلى أنّ المشروع سيعمل على تيسير وصول المرضى والمواطنين داخل المستشفيات الى أماكن الغرف وتقديم الخدمات الصحية بكل سهولة ويسر، لافتا الى توحيد المعايير القياسية الخاصة باللوحات الارشادية للمباني والغرف في جميع المرافق الصحية.

وأكد أ.أدهم البطة مدير دائرة الخدمات الفندقية أن عملية الترميز تأتي ضمن التوجيهات الحكومية في تعزيز الخدمات الالكترونية في الانظمة الصحية ضمن التفكير الاستراتيجي للوزارة بالتحول الرقمي.

وبين أ.عمر تنيرة رئيس لجنة الترميز أن العمل مايزال جاريا ًحتى الانتهاء من تنفيذ جميع مراحل ترقيم المرافق الصحية بما يسهل الحصول على البيانات الدقيقة المتعلقة بجميع الاجراءات داخل الوزارة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟