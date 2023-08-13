وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة " تنظم ورشة حوارية لبحث جهوزية استقبال موسم الزيتون للعام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ظهر بمقطع رائج .. الشرطة تُوقف شخصًا اعتدى على شابين وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يعلن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مجلس شبابي للهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل مجموعتين كشفيتين بتل أم عامر الأثري وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تتسلم (5) أسطوانات إطفاء حريق تبرعت بها "شركة الغصين"
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تعقد جلسة حوارية مع مزارعي النصيرات

13 آب / أغسطس 2023 10:57

الزراعة تعقد جلسة حوارية مع مزارعي النصيرات
الزراعة تعقد جلسة حوارية مع مزارعي النصيرات

غزة-وكالة الرأي 

نفذت دائرتا الزراعة، والخدمات البيطرية جلسة حوارية مشتركة مع مزارعي ومربي المنطقة الغربية في النصيرات بالمحافظة الوسطى.

وتم اللقاء بمجموعة من مزارعي الخضار و البستنة، ومربي الثروة الحيوانية في منطقة الحساينة غرب النصيرات.

من جهته، رحب مدير زراعة الوسطى م. أشرف ابو سويرح بالحضور، وتطرق لأهم الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة من إرشاد وتوعية و تثقيف للمزارعين، مؤكدا على أهمية إستخدام الوسائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية وخاصة ذبابة الفاكهة و ذبابة ثمار الزيتون وكيفية الوقاية منها بإستخدام المصائد للإبتعاد عن إستخدام المبيدات الكيماوية قدر المستطاع.

في السياق، تطرقت دائرة الخدمات البيطرية الى أهم الخدمات التي يتم تقدمها خصوصاً إعطاء اللقاحات المجانية و شبه المجانية (بأسعار رمزية) للأغنام و الأبقار التى من شأنها تعزيز الإجراءات الوقائية للصحة الحيوانية.

في غضون ذلك، تم الإستماع لأهم إحتياجات مزارعي المنطقة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟