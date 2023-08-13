التنمية الاجتماعية تنفذ سلسلة زيارات لمشاريع التمكين الاقتصادي برفح

غزة-وكالة الراي

نفذت دائرة التمكين الاقتصادي في الإدارة العامة لمكافحة الفقرفي وزارة التنمية الاجتماعية , جوله ميدانية في محافظة رفح تضمنت زيارة المشاريع النسوية ضمن مشروع فتح باب رزق للنساء الممول من الهلال الأحمر القطري .

وشارك في الزيارة أ. محمدابو العلا مدير دائرة التمكين الاقتصادي ومنسق المشاريع أ. أمجد منصور ورئيس قسم الحماية في مديرية رفح وأ. صابرين العفيفي

بدوره، أكد أبو العلا مدير دائرة التمكين الاقتصادي أن الهدف من الزيارة هو متابعه سير تنفيذ المشاريع الصغيرة بعد عام من تسليم المشاريع الصغيرة .

وعبر أبوالعلا عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققته المشاريع الصغيرة وتوفير دخل من المشاريع للحالات الاجتماعية وتغطية احتياجات اسرهم في ظل تاخر صرف الشيكات , داعيا الجهات المانحة لدعم المشاريع التنموية الصغير للحالات الاجتماعية.

