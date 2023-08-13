"شرطة رفح" تُنهي 60 خلافاً مالياً بقيمة 85 ألف شيكل خلال يوليو

غزة-وكالة الرأي

أنهى قسم الشكاوى المالية بشرطة محافظة رفح جنوب قطاع غزة، 60 خلافاً مالياً خلال شهر يوليو الماضي بين المواطنين على إثر معاملات تجارية بينهما بلغت قيمتها قُرابة 85 ألف شيكل.

وبيَن رئيس قسم الشكاوى بشرطة رفح، بأنه يتم جمع أطرف النزاع في مكتب قسم الشكاوى المالية ومناقشة تفاصيل الشكوى بين الطرفين، وصولاً إلى حل يُفضي بإنهاء الشكوى المقدمة والخلاف بينهما، والتوصل لاتفاق مُرضي بين جميع الأطراف والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

والجدير ذكره، أن قسم الشكاوى المالية بالشرطة تقوم بمهام عديدة من أبرزها حل النزاعات والخلافات بين المواطنين ورد الحقوق لأصحابها.