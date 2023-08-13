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عيادة الخدمات الطبية برفح تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة خلال يوليو

13 آب / أغسطس 2023 01:57

عيادة الخدمات الطبية برفح تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة خلال يوليو
عيادة الخدمات الطبية برفح تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة خلال يوليو

غزة-وكالة الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح 3 آلاف و263 خدمة علاجية للمرضى العسكريين والمدنيين خلال يوليو 2023.

وأكدت مدير عيادة الخدمات الطبية العسكرية في رفح المقدم أسماء أبو هاشم أن الأطقم الطبية في العيادة قدمت 168 خدمة علاجية في الطب العام، في حين استقبل قسم العظام 337 حالة بينما استقبل قسم العلاج الطبيعي 832 حالة.

بدوره، قَدم قسم الأسنان 341 خدمة علاجية، وأستقبل قسم المختبر 496 عينة مخبرية.

في حينه استقبل قسم التمريض 170 حالة وأستقبل قسم العيون 106 حالة،  بينما استقبل قسم الباطنة والجلدية 263 حالة، وصرفت الصيدلية المركزية للعيادة 577 وصفة طبية.

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