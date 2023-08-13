"التعليم "تعقد لقاءً موسعاً مع مدراء المدارس استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد

غزة-وكالة الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة ، لقاءً موسعاً مع مدراء المدارس الحكومية في محافظات غزة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية د. محمود مطر، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا، إضافة إلى عدد من المدراء العامين ومدراء التربية والتعليم.

ورحّب وكيل الوزارة بالحضور، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، مقدماً الشكر والتقدير لجميع المدراء والمعلمين والمشرفين على جهودهم في إنجاح العام الدراسي الماضي، كما أبرق التهاني لشعبنا الفلسطيني والطلبة وأولياء الأمور والأسرة التربوية بالعام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً ملؤه الإنجاز والنجاح والتفوق.

وبين د. أبو ندى أن الوزارة أكملت كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي من حيث تجهيز المدارس والبيئة التعليمية المناسبة وتجهيز المعلمين وإعداد الخطط التعليمية.

وأكد أن الوزارة وضمن خطة تطوير العلاقة مع الجمهور، وضعت خطة للأستقبال المميز للطلبة وأولياء الأمور في أول يوم دراسي في كافة المدارس، كما جرى الإعلان عن مسابقتين؛ الأولى أفضل انطلاق للعام الدراسي، والثانية أفضل صورة عن بدء العام الدراسي وذلك لتشجيع المدارس على التميز في هذا الجانب.

وتحدث د. أبو ندى عن مشاريع الوزارة الجديدة لتطوير قدرات ومهارات الطلبة منها إدخال القاعدة النورانية لطلبة الصف الأول لمساندتهم في تعلم القراءة، إضافة إلى البدء في تطبيق برنامج الريادة الوطنية في المدارس لتوجيه الطلبة في مجال القيم والسلوكيات الدينية والوطنية.

من جهته، أوضح مطر أن الوزارة ستعمل على استكمال طباعة الكتب المدرسية، كما تحدّث في عدة مجالات منها الخطط التعليمية والقياس والتقويم إضافة لبعض البرامج التي سيجري تطبيقها مثل التعليم العلاجي، والتعليم النشط، وبرامج متنوعة لتطوير قدرات الطلبة.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير د. أحمد أبو ندا أننا سنبدأ العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية في محافظات قطاع غزة بـ448 مدرسة، حيث تم افتتاح 3 مباني مدرسية جديدة، وافتتاح 6 مدارس كفترة ثانية، أما عدد الطلبة فيبلغ 305 آلاف طالب/ة من الصفوف الأول الأساسي حتى الثاني عشر.

وخلال اللقاء فُتح باب النقاش والحوار وجرى مناقشة العديد من القضايا ضمن إطار إنجاز عام دراسي ناجح ومتميز.

