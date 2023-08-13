الحكم المحلي تُعلن الانتهاء من تشكيل المجالس الشبابية المُنتخبة

غزة - وكالة الرأي

أعلنت وزارة الحكم المحلي عن الانتهاء من تشكيل المجالس الشبابية المُنتخبة في الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال الملتقى الشبابي الأول: "الشباب صناع التغيير"، والذي نفذته وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة وبلديات قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب.

من جانبه، قال الوكيل المساعد بوزارة الحكم المحلي المستشار حسن أبو ريالة: "إن تشكيل هذه المجالس الشبابية يُعد اللبنة الأولى في إطار السعي نحو تمكين الشباب وتعزيز حضورهم المجتمعي، ومنحهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم ووجهات نظرهم".

وأوضح أن الوزارة قد انتهت من تشكيل 20 مجلس شبابي ل 20 بلدية، وجاري استكمال المجالس الخمس المتبقية في البلديات في الأيام القليلة القادمة، مشيرا غ

إلى أنه قد بلغ عدد الشباب المنتخبين نحو 300 شاب وشابة من أبناء هذا الوطن ممثلين عن نحو 10 آلاف شاب وشابة منتسبين للمجالس التأسيسية والتي هي بمثابة الجمعية العمومية لهذه المجالس الشبابية المحلية.

من جهته أعلن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة أ. أحمد محيسن، عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مجلس شبابي للهيئات المحلية في قطاع غزة للعام 2024، وذلك لتشجيع التنافس بين المجالس الشبابية المنتخبة لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الفلسطيني.

وقال: "نحتفي اليوم بالانتهاء من تشكيل المجالس الشبابية للهيئات المحلية في قطاع غزة والذي تم من خلال الترشح والاقتراع وسط أجواء تميزت بالديمقراطية والنزاهة".

وأضاف: "إن تشكيل المجالس الشبابية للهيئات المحلية يُعد نقلة نوعية مهمة في العمل الحكومي في قطاع غزة، وذلك في إطار المساعي نحو تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم وحضورهم المجتمعي، وتمكينهم من أداء دور مهم في صناعة القرارات ورسم السياسات العامة".

بدوره، أكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أن تشكيل المجالس الشبابية يعد أول الخطوات نحو التمثيل النسبي للشباب في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمحلية والمجتمعية.

من جهته، ألقى عضو المجلس الشبابي لبلدية البريج أ. عبد الحكيم عوض كلمة نيابة عن أعضاء المجالس الشبابية أكد من خلالها أن مشاركتهم في المجالس الشبابية بهدف تعزيز مشاركة صناعة القرار على المستوى المحلي، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ووصولها إلى كافة فئات المجتمع.

وأشار عوض إلى أن المجالس الشبابية ستعمل على تقديم خطط ومقترحات تطويرية حقيقية لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنين، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الهيئات المحلية والمؤسسات الدولية لتنفيذ مشاريع نوعية تخدم المواطنين.

وقدم عوض شكره الجزيل لرئاسة متابعة العمل الحكومي، ووزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشباب والثقافة، وكافة البلديات، على اهتمامهم وحرصهم على تمكين الشباب والجهود التي بذلوها لإنجاح هذا العرس الديمقراطي الفلسطيني.