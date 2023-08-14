"الدفاع المدني" و"الصليب الأحمر" يختتمان التدريب الثاني للدعم النفسي

غزة- وكالة الرأي:

خرجت المديرية العامة للدفاع المدني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدورة التدريبية الثانية لطواقم الدفاع المدني الميدانية، في مجال الدعم النفسي، ضمن برنامج مساعدة المساعدين.

جاء ذلك، خلال احتفال أقيم في فندق "المشتل" شمالي محافظة غزة، بحضور العميد م. وائل لولو مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني والعميد محمد شرير مدير الشؤون المالية والإمداد، والمنسق مع الصليب الأحمر، ولفيف من مدراء المحافظات والإدارات، والضباط والأفراد وخريجي البرنامج.

وحضر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "وليام سكمبرج" مدير اللجنة في غزة، و "سلفيا" نائبة مديرة قسم الصحة، ونداء مرتجى مديرة برنامج مساعدة المساعدين.

وفي كلمته، قال العميد لولو إن تخريج الدورة يأتي في إطار التنسيق المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث سبقها تخريج المرحلة الأولى بتدريب فريق مكون من 20 كادرًا، حيث تم تأهيلهم كفريق ميسرين لتقديم الدعم النفسي لزملائهم في جميع المحافظات.

وأضاف أن اليوم يتم اختتام المرحلة الثانية في هذا البرنامج، بتخريج فريق مكون من 30 متدربًا من كوادر الدفاع المدني العاملين في ثلاث محافظات هي غزة شمال غزة وخانيونس، موضحا أن البرنامج التدريبي سيستمر حتى نهاية العام الجاري، ليشمل تدريب الطواقم في محافظتي رفح والوسطى.

وأعرب مدير التدريب عن شكره للجنة الصليب الأحمر، لحرصها على مساعدة وتدريب طواقم الدفاع المدني وتقديم الدعم النفسي لهم، بهدف معالجة التأثيرات النفسية السلبية التي تراكمها المشاهد والأحداث المؤلمة خلال العمل.

بدوره، أكد العميد شرير في كلمته على أهمية هذا البرنامج وتأثيره الإيجابي على الطواقم وأفراد الدفاع المدني.

وأضاف أن برنامج الدعم النفسي يستهدف طواقم الدفاع المدني التي تجابه الأحداث والحرائق في كافة الأوقات في السلم وحروب.

وأثنى على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم الدفاع المدني في عديد من المجالات، بهدف تخفيف العبء عن كاهله في ظل الحصار المستمر على قطاع غزة.

وفي ختام الاحتفال، تم تسليم المشاركين في البرنامج الشهادات.