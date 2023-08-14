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الاقتصاد: دائرة القياس تواصل تنفيذ خطة معايرة صهاريج الوقود

14 آب / أغسطس 2023 11:00

الاقتصاد: دائرة القياس تواصل تنفيذ خطة معايرة صهاريج الوقود
الاقتصاد: دائرة القياس تواصل تنفيذ خطة معايرة صهاريج الوقود

غزة- وكالة الرأي:

واصلت طواقم دائرة القياس في الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية بوزارة الاقتصاد الوطني متابعة تنفيذ معايرة صهاريج الوقود الخاصة بسيارات نقل الوقود من المعبر.

وأوضحت الدائرة، أن طواقمها كثفت جهودها لإنهاء خطة معايرة صهاريج الوقود، حيث أشرفت على معايرة 22 صهريج خاص بسيارات وقود ذو سعات واحجام مختلفة.

وعملت الطواقم على معايرة وختم العدادات الخاصة بالصهاريج حيث بلغ عدد العدادات التي تم معايرتها وإصدار رخص لها 15 عداد.

وسيستمر تنفيذ الخطة حتى الانتهاء من معايرة كافة صهاريج سيارات الوقود الموجودة في قطاع غزة من قبل طواقم الدائرة للتأكد من التزامها بكل الإجراءات القانونية السليمة وخضوعها للمواصفات الفلسطينية.
 

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