إدارة التدريب المهني تصدر تنويهاً للمسجلين ببرنامج الدبلوم المهني

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت الإدارة العامة للتدريب المهني، صباح اليوم الاثنين، تنويها مهما لجميع المتدربين المسجلين في برنامج الدبلوم المهني للعام التدريبي 2022/2023.

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب المهني، انتهاء مرحلة التسجيل للراغبين بالالتحاق في العام التدريبي المقبل، مشيرة إلى تحديد يوم الأربعاء 16/8/2023، موعدا خاصا بامتحانات القبول للمتدربين المسجلين.

وتقدم وزارة العمل برنامج التدريب المهني في 17 تخصصا بنظام الدبلوم المهني، والعديد من التخصصات الأخرى بنظام الدورات المهنية القصيرة، في مراكزها المهنية الخمسة المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة.