السياحة تشرف على فعاليات لمركز القطان والإغاثة الأولية بتل أم عامر

غزة- وكالة الرأي:

أشرفت وزارة السياحة والآثار على تنفيذ فعاليات تراثية لمركز القطان ومؤسسة الإغاثة الأولية الدولية في موقع تل أم عامر الأثري.

واستهلت الفعاليات أمس الأحد ومن المقرر لها أن تختتم الخميس من هذا الأسبوع، حيث تهدف إلى التوعية والتعريف بالتراث الفلسطيني لشريحة الأطفال، من خلال الأنشطة المختلفة التي ستنفذ بهذا الخصوص وتتوزع على الجولات الإرشادية في الموقع ، وفقرة الحكواتي، والجدارية الفنية، ونشاط التنقيب للأطفال ، ومشاهدة فيديوهات عن الموقع وتاريخه.

من جانبها شكرت إدارة مركز القطان والإغاثة الأولية الوزارة على إشرافها على الفعاليات، ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي وتجديد الوعي بأحقية الوجود الفلسطيني في هذه الأرض.