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السياحة تشرف على فعاليات لمركز القطان والإغاثة الأولية بتل أم عامر

14 آب / أغسطس 2023 11:20

السياحة تشرف على فعاليات لمركز القطان والإغاثة الأولية بتل أم عامر
السياحة تشرف على فعاليات لمركز القطان والإغاثة الأولية بتل أم عامر

غزة- وكالة الرأي:

أشرفت وزارة السياحة والآثار على تنفيذ فعاليات تراثية لمركز القطان ومؤسسة الإغاثة الأولية الدولية في موقع تل أم عامر الأثري.

واستهلت الفعاليات أمس الأحد ومن المقرر لها أن تختتم الخميس من هذا الأسبوع، حيث تهدف إلى التوعية والتعريف بالتراث الفلسطيني لشريحة الأطفال، من خلال الأنشطة المختلفة التي ستنفذ بهذا الخصوص وتتوزع على الجولات الإرشادية في الموقع ، وفقرة الحكواتي، والجدارية الفنية، ونشاط التنقيب للأطفال ، ومشاهدة فيديوهات عن الموقع وتاريخه.

من جانبها شكرت إدارة مركز القطان والإغاثة الأولية الوزارة على إشرافها على الفعاليات، ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي وتجديد الوعي بأحقية الوجود الفلسطيني في هذه الأرض.

366560991_255520294012603_2210355445410084710_n السياحة تشرف على فعاليات لمركز القطان والإغاثة الأولية بتل أم عامر 366076276_255520420679257_5585601972208545030_n 366063490_255520397345926_2504983492414478298_n 366613973_255520324012600_3797465570733787262_n
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