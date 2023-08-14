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الاقتصاد تنظم جولات رقابية على شركات التبريد والتكييف

14 آب / أغسطس 2023 11:56

الاقتصاد تنظم جولات رقابية على شركات التبريد والتكييف
الاقتصاد تنظم جولات رقابية على شركات التبريد والتكييف

غزة- وكالة الرأي:

نظم قسم الصناعات المعدنية والحرفية في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني جولات رقابية على مستوردي وشركات التبريد والتكييف في قطاع غزة.

وأوضح القسم أن جولاته تأتي في إطار سعي الادارة العامة للصناعة وحرصها على ضبط الجودة، والالتزام بالمعايير والمواصفات الفلسطينية واشتراطات الامن والسلامة لحماية المستهلك الفلسطيني.

وشملت الجولات الميدانية عدداً من مستوردي وشركات التبريد والتكييف في قطاع غزة، بهدف ضبط استيراد أجهزة التكييف والاطلاع على مدى الالتزام بالشروط الفنية المعتمدة الخاصة بأجهزة التكييف سيما الأنابيب الموصلة لغاز التبريد.

  وحذر القسم من بيع واستخدام الانابيب المصنعة من الالمنيوم بدلاً من النحاس لعدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية الصحيحة.

وأكد القسم على جميع الشركات ضرورة الالتزام بعدم استيراد أي انابيب غير مطابقة للمواصفات، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتتحمل الشركة المسؤولية.

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