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وزارة العمل تواصل احتفالاتها بتخريج متدربي مركز مهني خانيونس

14 آب / أغسطس 2023 12:05

وزارة العمل تواصل احتفالاتها بتخريج متدربي مركز مهني خانيونس
وزارة العمل تواصل احتفالاتها بتخريج متدربي مركز مهني خانيونس

غزة- وكالة الرأي:

واصلت وزارة العمل ممثلة في الإدارة العامة للتدريب المهني،  احتفالات تخريج متدربي مراكز التدريب المهني للعام 2022/2023، فوج الأيادي المبدعة.

ونظمت وزارة العمل الاحتفال الثالث لخريج العام التدريبي 2022/2023، والمتمثل بتخريج متدربي ومتدربات مركز تدريب مهني خانيونس، بحضور وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، ومدير عام التدريب المهني أ. عبد الله كلاب، ومدير مركز تدريب مهني خانيونس م. حسن الهمص، ورؤساء الوحدات والدوائر في الوزارة، وممثلي عن المؤسسات الحكومية والمدنية، ووفد من الشرطة الفلسطينية، ووجهاء وأعيان محافظة خانيونس، وذوي المتدربين والمتدربات المحتفى بهم.

وأشار الهمص إلى أن مركز تدريب مهني خانيونس نجح خلال العام التدريبي المنصرم 2022/2023، في تخريج 129 متدرب ومتدربة، في تخصصات "الكهرباء العامة، التمديدات الصحية، التبريد والتكييف، التصوير والمونتاج، الخياطة والتفصيل، التجميل وقص الشعر".

وأشاد بالكفاءة العالية، والحرص الكبير، الذي تمتع به متدربي ومتدربات فوج الأيادي المبدعة في مركز تدريب مهني خانيونس، مؤكدا مواصلة عمل المركز بالكفاءة المطلوبة، وحرصهم على تخريج متدربين ومتدربات قادرين على الانسجام في سوق العمل.

وتطرق الهمص إلى التخصصات التي تدربها وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتدريب المهني في مراكزها المهنية الخمسة الممتدة في جميع محافظات قطاع غزة، منوها إلى مواكبة التدريب المهني لجميع احتياجات سوق العمل.

وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات المميزة، وسط أجواء حماسية، وفرحة سادت جميع الحضور، حيث تم في نهاية الاحتفال تكريم المدربين والمدربات، وتخريج فوج الأيادي المبدعة للعام التدريبي 2022/2023.

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