وزارة النقل والمواصلات تكرم فريق السلامة المرورية

غزة- وكالة الرأي:

كرمت وزارة النقل والمواصلات بغزة فريق السلامة المرورية التابع لها والذي يعمل في المدارس الحكومية والجامعات ورياض الأطفال لنشر البرامج التوعوية في قطاع غزة، وذلك لجهودهم الكبيرة في نشر الثقافة المرورية بين كافة شرائح المجتمع والطلبة.



وثمن م حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والفنية بالوزارة، الجهود المبذولة من قبل الفريق من أجل تعزيز السلامة المرورية وغرسها في نفوس أطفالنا للوصول إلى مجتمع آمن خالي من الحوادث المرورية.



وفي نفس السياق، أكد طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية، أن إدارته شرعت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل البدء في البرامج التوعية مع بدء العام الدراسي الجديد، شاكرا جميع أعضاء الفريق على كل ما بذلوه خلال العام الماضي في نشر البرامج التوعوية.



وشارك في الاحتفال مدير جمعية فلسطين السلامة المرورية خالد المدلل، و جبر رضوان نائب رئيس جمعية المجلس الأهلي لمنع حوادث الطرق ومروان أبو شمالة عضو المجلس الأهلي،و جواد كحيل مدير دائرة التوعية المرورية وا . ناهض الخطيب رئيس قسم التوعية المرورية .

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع شهادات شكر وتقدير على جميع المشاركين في فريق السلامة المرورية.