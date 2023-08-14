غزة.. قرار بنقل مقبرة "التوانسي" لإقامة مجمع مدارس

غزة – وكالة الرأي:

تواصل المؤسسات الحكومية في غزة جهودها بالتعاون مع اللجان المجتمعية للعمل على التخفيف من أزمة اكتظاظ الطلبة في الصفوف المدرسية وتلبية احتياجات السكان من المدارس لإنهاء معاناتهم في تلقي خدمة تعليمية مريحة.

وآخر هذه الجهود، موافقة لجنة متابعة العمل الحكومي على قرار نقل مقبرة "التوانسي" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، لإقامة مجمع للمدارس عليها لإنهاء الأزمة الحادة التي تعاني منها المنطقة المتمثلة في قلة عدد المدارس التي لا تتناسب مع الاكتظاظ السكاني فيها.

ويقول مدير مديرية التربية والتعليم في شرق غزة منير أبو زعيتر، إن مشروع إزالة مقبرة الشجاعية وإقامة مجمع للمدارس عليها يعد مشروعا حيويًا يخدم سكان الحي الذي يعاني من اكتظاظ كبير في عدد الطلبة في ظل عدم توفر مدارس ملائمة لاستيعابهم.

ويضيف أبو زعيتر في حديثه لوكالة "الرأي" أن المدارس المتوفرة في المنطقة الشرقية بمدينة غزة لا تلبي احتياجات الطلبة الذين يفوق عددهم عن 70 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن مشروع إزالة المقبرة شكّل بارقة أمل لإنهاء معاناة الطلبة الذين يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى مدارسهم.

وأوضح أن المنطقة بحاجة لتوفير 4 مدارس في الوقت الحالي تخدم مختلف المراحل الدراسية لإنهاء معاناة طلبتها المتواصلة منذ وقت طويل.

وثمّن زعيتر، جهود المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المحلي في الموافقة على البدء في إزالة المقبرة التي تبلغ مساحتها 27 دونمًا تمهيدا لإقامة المدارس عليها في أسرع وقت ممكن.

من جهته، يوضح مدير عام الأملاك بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية مازن النجار، أن الوزارة تلقت مطالب مجتمعية من سكان حي الشجاعية بضرورة إقامة مجتمع تعليمي يحتوي على مدارس عديدة على الأرض المقامة عليها المقبرة.

ويشير النجار لـ "الرأي إلى أن الوزارة عرضت هذه المطالب على مجلس الاجتهاد الفقهي وذوي الاختصاص فأبدوا موافقتهم على نقل هذه المقبرة التي تم إغلاقها منذ فترة بقرار من لجنة متابعة العمل الحكومي.

ويوضح النجار، أن الوزارة ستقوم بالدور المنوط بها في نقل القبور بطريقة شرعية تمهيدا لإنشاء المجمع التعليمي أرض المقبرة، مبينا أن اللجنة المجتمعية المشرفة على تنفيذ المشروع ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء للإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع.



ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء نقل مقبرة التوانسي في وسط حي الشجاعية وإقامة مجمع مدارس مكانها، بحضور جميع الجهات والفعاليات الحكومية والشعبية.