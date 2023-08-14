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لتعزيز التوعية المرورية لدى الطلبة

"النقل والمواصلات" تُنهي أعمال إنشاء المدينة المرورية داخل ميناء غزة

14 آب / أغسطس 2023 01:10

جانب من المدينة المرورية
جانب من المدينة المرورية

غزةوكالة الرأي:

أنهت وزارة النقل والمواصلات في غزة، اليوم الإثنين، أعمال مشروع إنشاء المدينة المرورية داخل حرم ميناء غزة البحري بتمويل من لجنة متابعة العمل الحكومي.

وقال نائب مدير عام الإدارة العامة للطرق والمشاريع بالوزارة محمد سرور، إن فكرة إنشاء المدينة المرورية تبلورت منذ فترة لدى الوزارة لوجود حاجة ماسة لدى المجتمع الفلسطيني لتوفير أدوات ملموسة على أرض الواقع لتدريب طلال المدارس ورياض الأطفال على استخدام الطريق بالشكل القانوني والآمن.

وأضاف سرور خلال حديثه لوكالة "الرأي" أنه تم إنشاء المدينة المرورية وفق أعلى المستويات بعد الاطلاع على تصاميم في الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه بإمكان الطلبة استخدام المدينة على أرض الواقع لتسهيل عملية التعليم والتعلم بأدوات عملية.

بدوره، ذكر نائب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أنيس عرفات، أن المشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى قطاع غزة يقع على مساحة (375) متر مربع.

وأوضح عرفات لـ "الرأي" أن المشروع يعبر عن مدى اهتمام الوزارة في نشر التوعية المرورية وتعزيزها لدى الطلاب، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بدعوة طلبة المدارس ورياض الأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد لزيارة هذه المدينة لتثقيفهم مروريا.

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