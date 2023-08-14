"النقل والمواصلات" تشرف على فحص 120 مركبة تدخل للقطاع أسبوعياً

غزة – وكالة الرأي :

قال نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية في وزارة النقل والمواصلات هاني مطر، إن قطاع غزة يستورد أسبوعياً 120 مركبة، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.

وذكر لـ"وكالة الرأي" خلال جولة في المنطقة المخصصة لاستقبال وفحص المركبات في المعبر، أنه يتم اسبوعياً ادخل نحو 100 مركبة ملاكي من موديل 2020 فما فوق و20 مركبة تجاري من موديل 2014 فما فوق.

وبين أن الطواقم الفنية للوزارة تقوم بفحص هذه المركبات من خلال رفع أرقام الشاصي الخاصة بها وتدوين ارقام المحركات وغيرها من المسائل الفنية.

وبعد ذلك يتم ارسال البيانات إلى الإدارة العامة للشؤون الفنية في دائرة التنسيق والمعابر حيث يتم التأكد من صحة بيانات هذه الأرقام وتدوينها على برنامج الدائرة في وزارة النقل والمواصلات ليتم مطابقتها والتأكد من صحتها ثم ترحيلها لوزارة المالية لاستكمال الإجراءات الجمركية والمالية.

وبعدها حسب هاني مطر يتم ترحيل أرقام الشاصي للمركبات إلى دوائر الترخيص في وزارة النقل المواصلات حتى يتم ترخيصها واعطائهم أرقام تميز خاصة بها حسب النظام والإجراءات المتبعة في الوزارة.

فيما قال الإداري في نقابة مستوردي المركبات تامر عاشور، إن النقابة تمثل جهة تكاملية مع وزارة النقل والمواصلات في غزة ورام الله، حيث تقوم بالتنسيق لإدخال كشف المركبات.

كذلك تتأكد النقابة من كون المركبات مجهزة بشكل كامل، حيث يتم الاحتفاظ بها لفحصها بشكل أمني، وتسليمها لمستورديها بعد انتهاء كافة الإجراءات الفنية.

تصوير: عطية درويش