الزراعة تعقد جلسة حوارية مع مزارعي النصيرات

غزة- وكالة الرأي:



نفذت دائرتا الزراعة، والخدمات البيطرية جلسة حوارية مشتركة مع مزارعي ومربي المنطقة الغربية في النصيرات بالمحافظة الوسطى.

وتم اللقاء بمجموعة من مزارعي الخضار و البستنة، ومربي الثروة الحيوانية في منطقة الحساينة غرب النصيرات.

من جهته، رحب مدير زراعة الوسطى م. أشرف ابو سويرح بالحضور، وتطرق لأهم الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة من إرشاد وتوعية و تثقيف للمزارعين، مؤكدا على أهمية إستخدام الوسائل الآمنة في مكافحة الآفات الزراعية وخاصة ذبابة الفاكهة و ذبابة ثمار الزيتون وكيفية الوقاية منها بإستخدام المصائد للإبتعاد عن إستخدام المبيدات الكيماوية قدر المستطاع.

وفي السياق، تطرقت دائرة الخدمات البيطرية الى أهم الخدمات التي يتم تقدمها خصوصاً إعطاء اللقاحات المجانية و شبه المجانية (بأسعار رمزية) للأغنام و الأبقار التى من شأنها تعزيز الإجراءات الوقائية للصحة الحيوانية.

في غضون ذلك، تم الإستماع لأهم إحتياجات مزارعي المنطقة.