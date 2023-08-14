وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشرع في تنفيذ مشروع تهويدي للمنطقة الأثرية في سبسطية وكالة الرأي الفلسطينية العمل الحكومي: جاهزون لتسهيل إجراء الانتخابات المحلية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تجويد العمل بتعليم الشمال تناقش الجهوزية لاستقبال العام الدراسي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يفتتح دورة تدريبية لمعلمي الريادة الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يدعي اعتقال خلية لحماس خططت لخطف جندي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تتابع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على البساتين وكالة الرأي الفلسطينية مطالبات بضرورة عقد انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم جولات ميدانية لمتابعة الأصناف الحديثة من البذور وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعقد جلسة حوارية مع مزارعي النصيرات وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات" تشرف على فحص 120 مركبة تدخل للقطاع أسبوعياً
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تنظم جولات ميدانية لمتابعة الأصناف الحديثة من البذور

14 آب / أغسطس 2023 02:08

الزراعة تنظم جولات ميدانية لمتابعة الأصناف الحديثة من البذور
الزراعة تنظم جولات ميدانية لمتابعة الأصناف الحديثة من البذور

غزة- وكالة الرأي:

نفذت اللجنة الفنية الفرعية لمتابعة تقييم الأصناف الحديثة من البذور، بالتعاون مع الإدارة العامة للتنمية الزراعية -دائرة محطات التجارب الزراعية عدة جولات ميدانية لمتابعة قطع المشاهدة الخاصة بالأصناف المزروعة.

 يأتي ذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة الفنية وذلك بهدف تقييم الأصناف من حيث مستوى الجودة والإنتاجية وملائمتها للظروف البيئية المحيطة من أجل تحسين وصول المزارعين إلى أصناف بذور عالية الجودة لأصناف مختارة ، والذي يعتبر أمراً ضرورياً لضمان تحسين الإنتاج الزراعي والتغلب على التحديات البيئية المتزايدة وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

وتسعى اللجنة الفنية من خلال برامج عملها لضبط جودة  البذور والتي تعدّ الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية الزراعة وتحقيق الجدوى الإقتصادية.

الزراعة تنظم جولات ميدانية لمتابعة الأصناف الحديثة من البذور 365265739_6532397670172931_3714889760469326890_n (1) 367444898_6532396816839683_1952909055542553261_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟