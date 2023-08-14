الزراعة تنظم جولات ميدانية لمتابعة الأصناف الحديثة من البذور

غزة- وكالة الرأي:

نفذت اللجنة الفنية الفرعية لمتابعة تقييم الأصناف الحديثة من البذور، بالتعاون مع الإدارة العامة للتنمية الزراعية -دائرة محطات التجارب الزراعية عدة جولات ميدانية لمتابعة قطع المشاهدة الخاصة بالأصناف المزروعة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة الفنية وذلك بهدف تقييم الأصناف من حيث مستوى الجودة والإنتاجية وملائمتها للظروف البيئية المحيطة من أجل تحسين وصول المزارعين إلى أصناف بذور عالية الجودة لأصناف مختارة ، والذي يعتبر أمراً ضرورياً لضمان تحسين الإنتاج الزراعي والتغلب على التحديات البيئية المتزايدة وتحقيق الإكتفاء الذاتي.

وتسعى اللجنة الفنية من خلال برامج عملها لضبط جودة البذور والتي تعدّ الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية الزراعة وتحقيق الجدوى الإقتصادية.