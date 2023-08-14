زراعة الشمال تتابع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على البساتين

غزة- وكالة الرأي:

واصلت زراعة شمال غزة تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة مشروع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الزراعة نحو تشجيع استخدام وسائل وطرق المكافحة الآمنة التي من شأنها الحد من استخدام المبيدات وايجاد بدائل أكثر أماناً على صحة الإنسان و البيئة.

وتعتبر "ذبابة الفاكهة" من أهم الآفات الاقتصادية التي تصيب محاصيل البستنة الشجرية في مرحلة النضج، وعادة ما يلجأ المزارعون لاستخدام كميات كبيرة من المبيدات لمكافحتها، لذلك كانت المصائد من أفضل الوسائل و الطرق الآمنة وأقلها تكلفة لمكافحتها مقارنة باستخدام المبيدات.