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زراعة الشمال تتابع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على البساتين

14 آب / أغسطس 2023 02:19

زراعة الشمال تتابع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على البساتين
زراعة الشمال تتابع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على البساتين

غزة- وكالة الرأي:

واصلت زراعة شمال غزة تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة مشروع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة الزراعة نحو تشجيع استخدام وسائل وطرق المكافحة الآمنة التي من شأنها الحد من استخدام المبيدات وايجاد بدائل أكثر أماناً على صحة الإنسان و البيئة.

 وتعتبر "ذبابة الفاكهة" من أهم الآفات الاقتصادية التي تصيب محاصيل البستنة الشجرية في مرحلة النضج، وعادة ما يلجأ المزارعون لاستخدام كميات كبيرة من المبيدات  لمكافحتها، لذلك كانت المصائد من أفضل الوسائل و الطرق الآمنة وأقلها تكلفة لمكافحتها مقارنة باستخدام المبيدات.  

زراعة الشمال تتابع توزيع مصائد ذبابة الفاكهة على البساتين 367464591_6532397776839587_4396213383740862936_n 367396466_6532396873506344_7754850809757819736_n
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