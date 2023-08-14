لجنة تجويد العمل بتعليم الشمال تناقش الجهوزية لاستقبال العام الدراسي

غزة- وكالة الرأي:

ناقشت لجنة تجويد العمل الحكومي بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة جهوزية المديرية ومدارسها؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك بحضور مدير التربية والتعليم جواد صالحة، ورئيس اللجنة مدير الدائرة الإدارية أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، وأعضاء اللجنة.

واستعرض صالحة سلسلة من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المديرية في الآونة الأخيرة؛ لضمان نجاح انطلاق العام الدراسي الجديد بشكل يليق بالمؤسسة التربوية، عبر تشكيل اللجان والطواقم الفنية التي عمدت على إعادة صيانة المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلبة.

ولفت مدير التعليم إلى مدى اهتمام وزارة التربية والتعليم بنوعية وجودة الخدمة المقدمة للجمهور، وذلك من خلال تشكيل لجان تجويد العمل الحكومي في المديريات، وكذلك إعداد المسابقات الخاصة على مستوى المدارس والمديريات التي تعكس حرص الوزارة على خلق بيئة مدرسية وخدماتية مميزة وجاذبة.

وأعلنت الوزارة هذا العام عن مسابقتي أفضل صورة فوتوغرافية لانطلاق العام الدراسي الجديد، وأفضل (3) مدارس على مستوى المديرية في تقديم الخدمة للجمهور.

من ناحيته، أشار أبو هربيد إلى ضرورة تكاتف كافة العاملين سواء في المديرية، أو المدارس من أجل تقديم أفضل خدمة للجمهور، بما يعكس مكانة وريادة المؤسسة التربوية والتعليمية في المجتمع.



بدوره، نوّه شهاب إلى أن المديرية بصدد تشكيل لجان خاصة من المديرية لمتابعة جهوزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون هذا العام عاماً مميزاً ومليئاً بالإنجازات وتحقيق الأمنيات.

يشار هنا إلى أن مديرية شمال غزة كانت قد فازت العام الماضي بالمركز الأول على مستوى المؤسسات الحكومية بقطاع غزة في تقديم الخدمة للجمهور.