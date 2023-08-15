المـرور: وفاة و14 إصابة في 15 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الثلاثاء، وفاة طفلة وإصابة 14 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت المرور وفاة الطفلة سجى مجدي الأقرع "5 سنوات" من سكان دير البلح بعد صدمها من مركبة بقيادة السائق (م . ز) 37 سنة، مشيرةً إلى فتح تحقيق في الحادثة وتوقيف السائق وحجز المركبة، لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن 15 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن 14 إصابة سبعة منها بجروح متوسطة، وسبعة بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 24 مركبة ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.