لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تتفقد نزلاء مركز إصلاح الكتيبة

غزة- وكالة الرأي:

زارت لجنة التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف بوزارة العدل، مركز اصلاح وتأهيل غزة المركزي الكتيبة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك ولتفقد حالة النزلاء داخل المركز.

وقام بالزيارة كل من مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن أ. فادي عبد الباري رئيس لجنة التفتيش على السجون وأ. عبد الله الدخاخني عضو اللجنة.

واطلعت اللجنة على واقع النزلاء داخل المركز، وظروف احتجاز، والرعاية الطبية للنزلاء، واستمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والمقترحات التي أبداها مدير المركز للوقوف على أهم المشكلات التي يعاني منها النزلاء داخل المركز.

وفي ختام الزيارة خلصت اللجنة إلى إعداد قائمة من الملاحظات والطلبات التي أبداها مدير المركز وذلك تمهيدا لرفعها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم وتقديم المساعدة اللازمة في إطار مهام الوزارة بالخصوص، كما أرفقت اللجنة مجموعة من النتائج والتوصيات.

يذكر أن اللجنة تقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف من أجل الاطمئنان من سلامة الإجراءات القانونية للنزلاء ورفع التقرير حول أوضاع النزلاء ومراكز التوقيف والإشكاليات والحلول.