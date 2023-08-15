ديوان الفتوى يصدر العدد (70) من الوقائع الفلسطينية

غزة- وكالة الرأي:

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الثلاثاء، إصدار العدد (70) من الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية" لدولة فلسطين الخاص بالعلامات والشركات التجارية.

وأشار أ. محمد رياض الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر ، أن العدد (70) تضمن تسجيل العلامات التجارية المقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني إضافة إلى امتيازات الاختراعات والرسوم والبراءات والتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة، موضحاً أن العدد احتوى على (403) صفحات.

ودعا الزهارنة كل من يرغب باقتناء هذا العدد إلى زيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في غزة، شارع تونس المتفرع من شارع الصناعة شرقاً، مقابل المستشفى الأردني من الجهة الجنوبية.