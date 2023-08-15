الصحة تناقش تطوير خدمات الرعاية النفسية في قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي:

ترأس وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات د. عبد اللطيف الحاج، اجتماعاً للجنة الوطنية للصحة النفسية.

حيث جاء الإجتماع بهدف تعزيز وتطوير خدمات الرعاية النفسية في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة الخطة الاستراتيجية للصحة لنفسية ومراجعتها مع جميع الأطراف المعنية.

وتم عقد الاجتماع في مقر وزارة الصحة بحضور جمع من الكوادر الصحية المختصة بالصحة النفسية في وزارة الصحة وممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية والمحلية العاملة في مجال الصحة النفسية في قطاع غزة.

وتناول الاجتماع، مناقشة تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش الخاص بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للصحة النفسية، إلى جانب بحث آليات تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين الصحة النفسية للمجتمع.

وقد أكد وكيل وزارة الصحة المساعد على أهمية توفير خدمات صحة نفسية عالية الجودة للمواطنين والمرضى في قطاع غزة في إطار سعي الوزارة المستمر لتجويد الخدمات الصحية، مؤكداً على ضرورة وأهمية توفير بيئة مجتمعية داعمة للصحة النفسية.

وخلال اللقاء، تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مجالات الصحة النفسية، واستعراض الإجراءات والخطط المستقبلية لتحسين الرعاية النفسية وتوسيع نطاقها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب د. الحاج عن امتنانه للجهود التي تبذلها كافة مكونات اللجنة الوطنية للصحة النفسية بالشراكة مع وزارة الصحة، في تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية وتقديم الدعم للمجتمع. وأكد على استمرار التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف الصحة النفسية وتوفير الرعاية النفسية المناسبة للجميع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للأفراد الذين يحتاجون لخدمات الدعم النفسي. حيث تمثل هذه الجهود خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة النفسية للمواطنين وتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية في المجتمع.