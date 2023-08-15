جودة البيئة تشارك في ملتقى حواري شبابي حول التغير المناخي

غزة- وكالة الرأي:

شاركت دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة، بتنفيذ لقاء حواري توعوي حول ظاهرة التغير المناخي وآثارها على قطاع غزة، وذلك ضمن مخيم صيفي يستهدف خريجي الجامعات بالتعاون مع المركز الثقافي في جمعية الثقافة والفكر الحر.

حيث تم خلال اللقاء الحواري التعريف بسلطة المياه وجودة البيئة ومهامها المناطة بها وفقا للادارات العامة، إضافة لدور المؤسسة في تطبيق السياسات والاستراتيجيات للحد من تأثير التغير المناخي.

كذلك تم الاجابة على العديد من الاستفسارت والاسئلة التي وجهها الخريجين المشاركون في المخيم الصيفي، والتي تركزت حول الآثار المحتملة والحالية لظاهرة التغير المناخي على قطاع غزة، وكيف يمكن تفعيل المواطنة البيئية لدى فئة الشباب للمشاركة في الحد من هذة الآثار.

وشارك في اللقاء الحواري كل من م.خالد أبوغالي مدير دائرة التوعية في سلطة المياه وجودة البيئة وم.احمد مطر رئيس قسم التوعية البيئية.

وعلى ضوء ذلك اللقاء، أكد مدير عام التخطيط والتوعية م.مازن البنا على أهمية تعزيز سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم تحسين وتعزيز الوعي البيئي.

بدوره أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم بالجهود المبذولة في سبيل التوعية بظاهرة التغير المناخي وآثارها الحالية والمحتلمة على قطاع غزة، وسبل مواجهتها من خلال تعزيز المواطنة البيئية، وتسليط الضوء محلياً وعالمياً على الأثار السلبية للظاهرة.