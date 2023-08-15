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سلطة المياه تنفذ زيارات ميدانية لمحطات تحلية البحر في الشمال

15 آب / أغسطس 2023 10:54

سلطة المياه تنفذ زيارات ميدانية لمحطات تحلية البحر في الشمال
سلطة المياه تنفذ زيارات ميدانية لمحطات تحلية البحر في الشمال

غزة- وكالة الرأي:

نفذ مدير دائرة الرصد والدراسات الهيدرلوجية في سلطة المياه وجودة البيئة م. إياد مسلّم، زيارة ميدانية برفقة أ. بلال القططي من وحدة تطوير مصادر المياه.

وجاءت الزيارة بهدف معاينة محطة تحلية البحر من ناحية طاقتها الإنتاجية وجودة المياه المحلاة والتي تضخ الى شبكات البلديات والأثمان الاجمالية لكل كوب مياه محلاة تضخ الى تلك الشبكات.

 بالإضافة الى ذلك الوقوف كفاءة المحطة و إجراءاتها المتبعة بخصوص الصيانة الدورية للمحطة.

كما تم  الاطلاع على احتياجات تلك المحطات بما في ذلك الطاقة الكهربائية وتكلفتها والخطط التوسيعية في المستقبل القريب.

في حين،  أفاد مدير عام وحدة تطوير مصادر المياه في سلطة المياه وودة البيئة د.منذر سالم، أن هذه الجولة كانت وفقاً لرؤية واستراتيجية سلطة المياه وجودة البيئة بتعزيز الرقابة على مزودي خدمة المياه التي تساهم في تعزيز الامن الاقتصادي والمائي للمواطنين في قطاع غزة.

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