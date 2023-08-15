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الصحة: مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى الصداقة

15 آب / أغسطس 2023 11:35

الصحة: مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى الصداقة
الصحة: مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى الصداقة

غزة- وكالة الرأي:

أعرب مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة د.محمد زقوت، عن سعادته لما لامسه من حرص شديد لدى الطواقم الصحية العاملة في المستشفى في تقديم خدمات صحية متميزة تلائم مرضى السرطان.

كما وأعرب عن شكره وامتنانه لجميع المرضى والمراجعين للمستشفى وثقتهم الكبيرة في الكوادر الصحية وتفهمهم للضغط الشديد وظروف العمل القاسية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم،

جاء ذلك خلال جولة تفقدية له والوفد المرافق  في أقسام العيادة الخارجية برفقة مدير عام المجمع د. صبحي سكيك وأعضاء مجلس الادارة واستمع خلالها الى ملاحظات المرضى ومرافقيهم حول الخدمة الصحية المقدمة وأهم المعيقات والاشكاليات التي يواجهونها، كما استمع لملاحظات الكوادر العاملة للوقوف على معالجتها وفق الامكانات المتاحة، مقدراً جهودهم في تقديم الخدمة على مدار الساعة وسعيهم في تطوير الخدمة وتجويدها.

واستعرض مدير عام المستشفى د. صبحي سكيك جهود إدارته في التغلب على عديد المشاكل التي تواجها الطواقم الصحية خلال أداء عملها اليومي وذلك خلال اللقاء في قاعة الاجتماعات مع مدير عام المستشفيات ومجلس إدارة المستشفى واستمع مدير عام المستشفيات الى مناقشات حول الخطط التطويرية التي تسعى ادارة المستشفى الى تحقيقها، وتتعلق بتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمرضى والاحتياجات من الكوادر البشرية الفنية والإدارية.

الصحة: مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى الصداقة 1-5-600x450
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