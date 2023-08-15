‏زراعة خانيونس تختتم التدريب الميداني لخريجي مساعد مهندس زراعي

أنهت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بخانيونس التدريب الميداني لعدد من الطلبة والطالبات "تخصص مساعد مهندس زراعي" من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.
ويأتي ذلك التدريب وفق الية وخطط وزارة الزراعة ولرفع كفاءة الخريجين بتخصصاتهم الزراعية المختلفة.
وشمل التدريب التعرف على رؤية واستراتيجية وزارة الزراعة وآلية العمل فيها واطلاعهم طبيعة القطاع النباتي والحيواني.
حيث شاركت طواقم الدائرة ممثلة بالمهندس اسعد ابوطعيمه، و م. منير أبوصالح وم. وائل وافي بتدريب الخريجين على أهم الأساسيات في القطاع النباتي لا سيما البستنة الشجرية والخضار ووقاية النبات، اضافة لكيفية ادارة مشاريع الانتاج الحيواني بالقطاع