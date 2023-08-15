وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول مشروع حي البرازيل في رفح وكالة الرأي الفلسطينية المواصفات والمقاييس تبحث سبل التعاون مع الاتحاد العام للصناعات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية انطلاق مشروع "صفوة الحفاظ 2" بمشاركة 1471 حافظاً وحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح دورة ‏متخصصة في مجال الإنتاج الحيواني ‏ وكالة الرأي الفلسطينية ‏زراعة شمال غزة تختتم تدريب مجموعة من طلاب تخصص الهندسة الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: القدرة يثمن دور الشرطة النسائية في تعزيز الأمن المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية ‏زراعة خانيونس تختتم التدريب الميداني لخريجي مساعد مهندس زراعي وكالة الرأي الفلسطينية "القسام" يسيطر على مسيّرة إسرائيلية شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر إحصائية عملها خلال أسبوع
أخبار » الأخبار الحكومية

‏زراعة خانيونس تختتم التدريب الميداني لخريجي مساعد مهندس زراعي

15 آب / أغسطس 2023 12:12

‏زراعة خانيونس تختتم التدريب الميداني لخريجي مساعد مهندس زراعي
‏زراعة خانيونس تختتم التدريب الميداني لخريجي مساعد مهندس زراعي

غزة- وكالة الرأي:

أنهت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بخانيونس التدريب الميداني لعدد من الطلبة ‏والطالبات "تخصص مساعد مهندس زراعي" من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.‏

ويأتي ذلك التدريب وفق الية وخطط وزارة الزراعة ولرفع كفاءة الخريجين ‏‏بتخصصاتهم الزراعية المختلفة.‏

وشمل التدريب التعرف على رؤية واستراتيجية وزارة الزراعة وآلية العمل فيها ‏واطلاعهم طبيعة القطاع النباتي والحيواني.

حيث شاركت طواقم الدائرة ممثلة بالمهندس ‏اسعد ابوطعيمه، و م. منير أبوصالح وم. وائل وافي بتدريب الخريجين على أهم ‏الأساسيات في القطاع النباتي لا سيما البستنة الشجرية والخضار ووقاية النبات، ‏اضافة لكيفية ادارة مشاريع الانتاج الحيواني بالقطاع 

367739867_6535552699857428_3133378850557239574_n 367739417_6535552193190812_682718198047715641_n 368001066_6535551796524185_6794310049340827482_n ‏زراعة خانيونس تختتم التدريب الميداني لخريجي مساعد مهندس زراعي
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟