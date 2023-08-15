‏زراعة خانيونس تختتم التدريب الميداني لخريجي مساعد مهندس زراعي

غزة- وكالة الرأي:

أنهت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين بخانيونس التدريب الميداني لعدد من الطلبة ‏والطالبات "تخصص مساعد مهندس زراعي" من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.‏

ويأتي ذلك التدريب وفق الية وخطط وزارة الزراعة ولرفع كفاءة الخريجين ‏‏بتخصصاتهم الزراعية المختلفة.‏

وشمل التدريب التعرف على رؤية واستراتيجية وزارة الزراعة وآلية العمل فيها ‏واطلاعهم طبيعة القطاع النباتي والحيواني.

حيث شاركت طواقم الدائرة ممثلة بالمهندس ‏اسعد ابوطعيمه، و م. منير أبوصالح وم. وائل وافي بتدريب الخريجين على أهم ‏الأساسيات في القطاع النباتي لا سيما البستنة الشجرية والخضار ووقاية النبات، ‏اضافة لكيفية ادارة مشاريع الانتاج الحيواني بالقطاع