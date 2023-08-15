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الصحة: القدرة يثمن دور الشرطة النسائية في تعزيز الأمن المجتمعي

15 آب / أغسطس 2023 12:16

الصحة: القدرة يثمن دور الشرطة النسائية في تعزيز الأمن المجتمعي
الصحة: القدرة يثمن دور الشرطة النسائية في تعزيز الأمن المجتمعي

غزة- وكالة الرأي:

ثمن مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة د. أشرف القدرة، دور الشرطة النسائية في تعزيز الامن المجتمعي وقد شكلت نموذجا مهماً في وعي المواطنين في قطاع غزة، مؤكداً على تعزيز سبل التعاون المشترك مع قيادة الشرطة النسائية.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً قيادياً من الشرطة النسائية ممثلا بنائب مدير إدارة الشرطة النسائية المقدم عاهدة الخضري، ومدير الرقابة والتفتيش المقدم ريما نوفل، ومسئولة العلاقات العامة الرائد مريم السحار.

وبين د. القدرة خلال اللقاء تعزيز وتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في مستشفياتها ومراكزها الصحية، والنجاحات المستمرة في الخدمات الصحية كزراعة القوقعة، وزراعة القرنيات، وخدمات القلب المفتوح والقسطرة التداخلية العلاجية والتعامل مع الجلطات، إضافة الى العديد من المؤشرات الصحية الاخرى الى جانب الدور المهم لوحدة العلاقات العامة والاعلام في تعزيز الخدمات الصحية لدى المجتمع ودور المجتمع تجاه الشأن الصحي.

من جهتها، أشارت المقدم الخضري الى دور الشرطة النسائية في إطار الحماية المجتمعية وتحقيق الوعي بمختلف القضايا وخاصة المتعلقة بالابتزاز الالكتروني والاستعداد للتعاون في تقديم الدورات التدريبية والتوعوية لكوادر الوزارة والمرضى في اقسام المستشفيات والمراكز الصحية حول القانون، والتقنيات، والامن الرقمي.

وتناول اللقاء تعزيز المفهوم المجتمعي تجاه عمل الشرطة النسائية في خدمة المجتمع ومحاربة الظواهر السلبية في المجتمع من جرائم تمس المجتمع عامة، وفئة الاناث خاصة.

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