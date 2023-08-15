‏زراعة شمال غزة تختتم تدريب مجموعة من طلاب تخصص الهندسة الزراعية

غزة- وكالة الرأي:

اختتم قسم الانتاج الحيواني بدائرة الارشاد وخدمات المزارعين شمال غزة دورة ‏تدريبية عملية لعدد من طلاب تخصص مساعد مهندس زراعي.‏

يأتي ذلك لرفع من كفاءة الطلاب المتدربين وتزويدهم بالجانب العملي من ‏‏التخصص الزراعي، وصقلهم بالمهارات العلمية العملية الهامة.‏

وخلال التدريب تم تنفيذ زيارات ميدانية شملت زيارة الفقاسات ومزارع الدجاج ‏البياض ومزارع الدجاج اللاحم بأنواعها المغلق، والشبه مغلق، إضافة لزيارة عدد ‏من مزارع العجول والابقار.

وفي السياق، شارك مهندسو الدائرة بتدريب الطلاب على طبيعة العمل الارشادي ‏لقسم الانتاج الحيواني واطلاعهم على مقدرات الثروة الحيوانية في محافظة ‏الشمال، اضافة لتعريفهم أبرز نقاط تجمع المزارع، وذلك لمساعدتهم في الاندماج ‏في قطاع مربين الثروة الحيوانية.‏