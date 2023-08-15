‏زراعة شمال غزة تختتم تدريب مجموعة من طلاب تخصص الهندسة الزراعية

اختتم قسم الانتاج الحيواني بدائرة الارشاد وخدمات المزارعين شمال غزة دورة تدريبية عملية لعدد من طلاب تخصص مساعد مهندس زراعي.
يأتي ذلك لرفع من كفاءة الطلاب المتدربين وتزويدهم بالجانب العملي من التخصص الزراعي، وصقلهم بالمهارات العلمية العملية الهامة.
وخلال التدريب تم تنفيذ زيارات ميدانية شملت زيارة الفقاسات ومزارع الدجاج البياض ومزارع الدجاج اللاحم بأنواعها المغلق، والشبه مغلق، إضافة لزيارة عدد من مزارع العجول والابقار.
وفي السياق، شارك مهندسو الدائرة بتدريب الطلاب على طبيعة العمل الارشادي لقسم الانتاج الحيواني واطلاعهم على مقدرات الثروة الحيوانية في محافظة الشمال، اضافة لتعريفهم أبرز نقاط تجمع المزارع، وذلك لمساعدتهم في الاندماج في قطاع مربين الثروة الحيوانية.