انطلاق مشروع "صفوة الحفاظ 2" بمشاركة 1471 حافظاً وحافظة

غزة – وكالة الرأي :

انطلقت، فجر الثلاثاء، فعاليات مشروع "صفوة الحفاظ 2" بمشاركة 1471 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة.

ويسرد المشاركون في المشروع القرآن الكريم على جلسة واحدة، في تظاهرة قرآنية فريدة، تنظمها دار القرآن الكريم والسنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالقطاع، وهو المشروع القرآني الأضخم على مستوى فلسطين ودول عربية وإسلامية.

وقررت إدارة المشروع أن يكون مسجد الإمام الشافعي مكان التسميع لفئة الحفاظ، ومسجدا التقوى وفلسطين مكانا التسميع لفئة الحافظات، وبينت أن السرد من بعد صلاة الفجر وحتى صلاة المغرب.

تصوير: عطية درويش