الصحة: مجمع الشفاء يبحث تأهيل أقسام العمليات وتطوير الجراحات

غزة- وكالة الرأي:

استقبل مدير عام مجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية صباح اليوم الثلاثاء، وفداً من مؤسسة أطباء بلا حدود فرنسا برئاسة السيدة ليندا جوال رئيسة البعثة وسيمون اونيدي مسؤولة المشاريع في قطاع غزة ود.محمد أبو عابد مدير مكتب غزة ود.أيمن الجاروشة منسق مشروع اطباء بلا حدود فرنسا، ذلك بحضور مدير عام التعاون الدولي د.مروان أبو سعدة وأعضاء مجلس ادارة المجمع.

وخلال الزيارة تم مناقشة عدد من المشاريع المستقبلية والتي تتمثل في تأهيل قسم العمليات وتطوير جراحة تجميل الوجه والفكين، خاصة الشفة الأرنبية والشق الحلقي، بالإضافة الى تجميل الثدي خاصة لمرضى السرطان، وجراحة العظام الترميمية.



كما أطلع ابو سلمية الوفد على الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة المجمع لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى، مشيدا بالجهود والقدرات العلمية والعملية التي تتمتع بها جميع الكوادر الطبية في المجمع من اجل تطوير الخدمة وتعزيزها.

بدورها وعدت السيدة جوال بدراسة هذه المشاريع من أجل وضعها ضمن خطة المؤسسة للعام الحالي والعام القادم.

وأثنى د.أبو سلمية بجهود مؤسسة أطباء بلا حدود فرنسا ودورهم الكبير والفعال في تقديم الرعاية الطبية للمرضى في مركز عدنان العلمي للحروق والتجميل، ودعمهم المتواصل للمجمع، ودورهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا المرابط والمحاصر في قطاع غزة.

يذكر أن الوفد وبمرافقة د.أبو سلمية زار قسم الطوارئ وقسم العمليات بالمجمع.

