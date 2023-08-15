وزارتا المرأة والعمل تناقشان مجالات التعاونيات النسوية

غزة- وكالة الرأي

ناقشت وزارة شؤون المرأة مع هيئة العمل التعاوني بوزارة العمل، المجالات التي تعمل بها التعاونيات وخاصة التي تُشرف أو تضم في عضويتها نساء، حيث تركز النقاش حول ملائمة إقامة "بازار" تسويقي خاص بمنتجات هذه التعاونيات.

وضم اللقاء من هيئة العمل التعاوني مديرها العام نبيل المبحوح، علاء الميناوي مدير دائرة الإرشاد والتنظيم التعاوني، وفادي الشلتوني مدير تنمية التعاون. ومن وزارة شؤون المرأة مؤمنة الرقب مدير عام رسم السياسات والتخطيط، فايز الشيخ مدير الإدارة العامة للتأثير والاتصال، وأ. نهال حسن مدير دائرة تنمية القدرات.

واتفق الطرفان، على تنظيم زيارات مشتركة للتعاونيات والاطلاع على مدى استعداداتها للمشاركة في البازار، كما اتفقا على تعزيز البرامج التوعوية للمرأة بأهمية الجمعيات التعاونية ودورها في التنمية الاقتصادية.

وتعتبر الجمعيات التعاونية للمرأة في قطاع غزة جزءًاً مهماً من البنية المجتمعية التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. تُعنى هذه الجمعيات بتقديم الدعم والتدريب والفرص للنساء من أجل تعزيز مشاركتهن الفعالة في مختلف المجالات.