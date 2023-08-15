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ديوان الفتوى ووزارة الاتصالات يناقشان تنظيم حاضنات ومسرعات الأعمال

15 آب / أغسطس 2023 01:16

ديوان الفتوى والتشريع يعقد لقاء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مقترحلائحة تنظيم حاضنات ومسرعات الأعمال ديوان الفتوى والتشريع(1)
ديوان الفتوى والتشريع يعقد لقاء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة مقترحلائحة تنظيم حاضنات ومسرعات الأعمال ديوان الفتوى والتشريع(1)

غزة- وكالة الرأي:

عقد ديوان الفتوى والتشريع بغزة، لقاءً مع ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة لائحة تنظيم حاضنات ومسرعات الأعمال، وذلك بحضور محمد بربخ مدير وحدة الشؤون القانونية، ود. محمد العبسي مدير دائرة ريادة الأعمال الرقمية.

واستعرضت وزارة الاتصالات مقترح اللائحة، الذي يسعى لإيجاد إطار تشريعي ينظم عمل حاضنات ومسرعات الأعمال الرقمية، التي تُعنى بتوفير بيئة عمل مناسبة للأفكار والمشاريع الريادية من خلال تزويدها بالخدمات اللازمة، كالاستشارات والتدريب والتوجيه من خلال الحاضنة.

من جهته، ناقش مصطفى الدوس المساعد القانوني بوحدة التشريعات، الأسباب الموجبة لمقترح اللائحة ومدى مساهمتها في تعزيز ودعم بيئة ريادة الأعمال الرقمية في ظل قصور التشريعات الناظمة لها (كتشريع مستقل)، وعدم الاكتفاء بالقواعد القانونية العامة في تنظيم عمل الحاضنات ومسرعات الأعمال المنصوص عليها في التشريعات السارية ذات العلاقة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أهمية إشراك الجهات ذات العلاقة في إنضاج المقترح عملاً بإجراءات إعداد واعتماد اللوائح والأنظمة من أجل الخروج بتصور نهائي يُعالج ويُنظم عمل الحاضنات ومسرعات الأعمال الرقمية حسب الأصول.

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