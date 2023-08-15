الداخلية: مديرية التدريب تُنظم طابور أركان لطاقمها وطلاب الدورات

غزة- وكالة الرأي:

نظمت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، طابور أركان مركزي يضم كوادرها من الضباط وصف الضباط والجنود بالإضافة للطلبة منتسبي الدورات العسكرية وذلك في ميدان التدريب المركزي بأنصار غرب مدينة غزة.

وتولى قيادة الطابور العسكري مدير إدارة التدريب العميـد محمد النخالـة والذي وجّه بدوره التعليمات لطلبـة الدورات بشأن أعمال التدريب الميداني ومشـاريع المغلق والرماية بالذخيرة الحيـة.

وأكد العميد النخالة أن جهود المديرية العامة للتدريب طورت من أداء منتسبي أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني من خلال سعيها المستمر لرفع مستوى مكونات عملية التدريب.

وأشار إلى أن المديرية العامة للتدريب تُسهم في تحقيق أهداف الوزارة بحفظ الأمن وحماية مقدرات المواطنين من خلال تأهيل ضباط وجنود قادرين على تحمّل أعبـاء العمل الأمني والشرطي.

وأشـاد بمجهود منتسبي الدورات ومستواهم في عملية التدريب، مؤكداً على ضرورة الانتفاع من مخرجات عملية التدريب من انضباط وتعاون وحضور ذهني وقدرة بدنيـة وعقلية خلال فترة تأدية الواجب الأساسي لهم في أماكن عملهم.