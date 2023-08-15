الداخلية:هندسة المتفجرات تنظم لقاءات تدريبية مع نيابة وشرطة شمال غزة

غزة- وكالة الرأي:

نظمت دائرة شرطة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بمحافظة شمال غزة سلسلة لقاءات مع نيابة ومراكز شرطة المحافظة، لرفع كفاءة "العمل الفني في مسارح الجريمة".

وشارك في اللقاءات مدير الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بشمال غزة المقدم يوسف حمد وعدد من رؤساء الأقسام، ورئيس نيابة الشمال ومدراء مراكز شرطة الشمال.

وأوضحت شرطة شمال غزة أنه جرى مناقشة الإجراءات المتبعة للحفاظ على مسارح الجريمة، وتذليل العقبات والتحديات أمام طواقم الهندسة قيامها بواجبها.

وأشارت إلى أن اللقاءات خرجت برؤية متكاملة للعمل بروح الفريق والتوصل إلى جملة توصيات للعمل بها.