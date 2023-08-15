وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يفتتح البرنامج التدريبي "بصمات إبداعية" وكالة الرأي الفلسطينية تأكيدات على أهمية مشروع إنشاء مجمع مدارس على أرض مقبرة الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تفتتح دورة تعليم سباحة مجانية لأبناء الأسرى في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي والمركز الشبابي يبحثان التعاون في مجال الإعلام الرقمي وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة المجتمعية" بخانيونس تُنـهي خلافات مالية بقيمة 47 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية:هندسة المتفجرات تنظم لقاءات تدريبية مع نيابة وشرطة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: مديرية التدريب تُنظم طابور أركان لطاقمها وطلاب الدورات وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى ووزارة الاتصالات يناقشان تنظيم حاضنات ومسرعات الأعمال وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا المرأة والعمل تناقشان مجالات التعاونيات النسوية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع الشفاء يبحث تأهيل أقسام العمليات وتطوير الجراحات
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشرطة المجتمعية" بخانيونس تُنـهي خلافات مالية بقيمة 47 ألف شيكل

15 آب / أغسطس 2023 01:35

"الشرطة المجتمعية" بخانيونس تُنـهي عدة خلافات مالية بقيمة 47 ألف شيكل

غزة- وكالة الرأي:

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خان يونس 24 خلافاً مالياً بقيمة 29 ألف و940 شيكل و1850 دولار أمريكي وقرابة ألفي دينار أردني خلال الأسبوع الماضي.

وأشار المقدم إبراهيم السنوار مدير الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين على إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لاتفاق، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وأكد السنوار أن الشرطة المجتمعية تواصل جهودها في حل النزعات بين المواطنين وتقريب وجهات النظر في إطار المحافظة على النسيج المجتمعي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟