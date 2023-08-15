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الإعلام الحكومي والمركز الشبابي يبحثان التعاون في مجال الإعلام الرقمي

15 آب / أغسطس 2023 01:42

الإعلام الحكومي والمركز الشبابي الإعلامي يبحثان التعاون في مجال الإعلام الرقمي
الإعلام الحكومي والمركز الشبابي الإعلامي يبحثان التعاون في مجال الإعلام الرقمي

غزة- وكالة الرأي:

أكد  رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف،  أن الإعلام الفلسطيني بكل مؤسساته يعمل جاهداً لبث رسائل سامية تبني المجتمع وترتقي به، موجهاً شكره لجميع الطواقم الإعلامية الفلسطينية التي حملت على عاتقها إيصال رسالة فلسطين الحرة للعالم أجمع.

جاء ذلك، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، وفداً من المركز الشبابي الإعلامي، ضم مدير المركز حازم الحلو، وأعضاء مجلس الإدارة إبراهيم مقبل، و إبراهيم مسلم.

ورحب معروف بهذه الزيارة التي من شأنها تعزيز العلاقة والتعاون المشترك، مثمناً الجهود المبذولة من قبل المركز الشبابي الإعلامي في خدمة المجتمع الفلسطيني بشكلٍ عام، والإعلاميين بشكلٍ خاص.

وأبدى معروف استعداد الإعلام الحكومي لتسخير كافة الإمكانيات واللوجستيات التي من شأنها أن تطور من قدرات العاملين في الحقل الإعلامي.

بدوره؛ شكر الحلو المكتب الإعلامي على حسن الاستقبال، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق لتجويد العمل المشترك ما بين الإعلام الحكومي والمركز.

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