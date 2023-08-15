أبو ندى يُشيد بمشروع "صفوة الحفّاظ 2" لسرد القرآن على جلسة واحدة

غزة- وكالة الرأي:

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، الدكتور خالد أبو ندى بنشاطات مشروع تحفيظ وسرد القرآن الكريم في جلسة واحدة، والتي تنظمها دار القرآن الكريم والسنة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت عنوان "صفوة الحفّاظ 2".

وبين أبو ندى خلال زيارته لمسجد الإمام الشافعي أحد مراكز التحفيظ بغزة، أن ما شاهده وفد الوزارة هو إبداع على المستوى العالمي ومفخرة حقيقية في الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه، وهو يوم من أيام الله عز وجل، مضيفاً أن وزارة التعليم تُشجّع مثل هذه المشاريع في إطار تربية الناشئة على الاهتمام بكتاب الله عز وجل تلاوةً وقراءةً وحفظاً.

وأوضح أبو ندى أن جيل القرآن الكريم هو الجيل الذي يتفوق ويُطور ويبني الوطن ويكون فاتحاً ومحرراً للقدس وفلسطين ويُسهم في بناء الوطن وتنميته، فحفظة القرآن الكريم دائماً من المتفوقين والأوائل.

وقدّم أبو ندى التهاني للحافظين لكتاب الله وأولياء أمورهم، كما قدّم الشكر لجمعية دار القرآن الكريم والسنة ووزارة الأوقاف على الاهتمام الكبير بمجال القرآن الكريم بقطاع غزة.

وقد انطلقت فجر الثلاثاء ، فعاليات مشروع "صفوة الحفاظ 2" بمشاركة 1471 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم في قطاع غزة، منهم 163 معلم ومعلمة وطلبة المدارس والجامعات.