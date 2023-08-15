الحكم المحلي تفتَتِح برنامج تدريبي بعنوان "إدارة المخاطر ورسم السيناريوهات"

غزة – وكالة الرأي

افتتحت الشؤون الإدارية_ قسم الموارد البشرية_ بوزارة الحكم المحلي برنامج تدريبي بعنوان "ادارة المخاطر ورسم السيناريوهات" لأعضاء لجان طوارئ الوزارة والهيئات المحلية بواقع 24 ساعة تدريبية.

ويأتي البرنامج التدريبي بهدف توحيد الفهم بين المكونات المشاركة في إعداد خطط الطوارئ وتعزيز القدرات في التخطيط لإدارة الأزمات والمخاطر اضافة إلى القدرة على فهم آليات استمرارية الأعمال في ظل المخاطر والهشاشة، وتطوير مهارات الاستشراف المستقبلي عبر التخطيط بالسيناريوهات.

ويتكون البرنامج التدريبي من أربعة لقاءات أولها *إدارة الأزمات والكوارث*، أما اللقاء الثاني بعنوان *إدارة المخاطر والمهددات*، اللقاء الثالث بعنوان *التخطيط بالسيناريو*، اللقاء الرابع بعنوان *استمرارية الأعمال*.

وافتتح اللقاء م. حسام عزام مدير الشؤون الادارية من وزارة الحكم المحلي، أ.د نظام الاشقر نائب عميد الدراسات العليا والبحث العلمي من الجامعة الاسلامية.

أ. د محمد الأغا رئيس منتدى البحث العلمي العربي_ برلين.

وحاضر اللقاء الأول أ. د. محمد الأغا موضح مقدمة عن إدارة الازمات والكوارث ومنهجية إدارة الأزمات والكوارث.

ويهدف البرنامج التدريبي الوصول لتحليل البيئة الداخلية والخارجية لحالات الطوارئ والكوارث التي تستجيب لها الوزارة والهيئات المحلية، اضافة إلى تحليل الأطر القانونية والمؤسساتية للطوارئ العامة.

كما يمكن الوصول لخطة إدارة الطوارئ لقطاع الحكم المحلي والجهات الشريكة من خلال الأنشطة التطبيقية التي سيتم فيها تحليل الأدوار والمسئوليات.